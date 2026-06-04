В России рассказали о востребованных специалистах будущего

Ректор «Сколково» Ким: В будущем людям нужно будет учиться быстрее, чем меняется профессия

Главной компетенцией для успешного трудоустройства в будущем станет умение учиться быстрее, чем меняется профессия. О специалистах, которые будут востребованы на рынке труда, рассказал ректор Московской школы управления «Сколково» Александр Ким в интервью «Ленте.ру» на полях Петербургского международного форума (ПМЭФ).

«Главная компетенция ближайших лет — учиться быстрее, чем меняется профессия. В зоне уязвимости окажутся рутина и профессиональная пассивность. В зоне устойчивости — ответственность, сложный контекст, работа с людьми и способность принимать решения там, где готовых инструкций уже нет», — заявил Ким.

Он отметил, что на рынке будет расти потребность в специалистах по искусственному интеллекту, данным, кибербезопасности, цифровым продуктам, а также автоматизации и инженерии сложных систем. Кроме того, повысится спрос на менеджеров, которые умеют встраивать новые инструменты в работу компании и бизнес-модели.

В ближайшие пять лет будет расти спрос на людей, которые умеют работать на стыке технологий, управления и человеческого взаимодействия. Чем сложнее становятся технологии, тем важнее специалисты, которые понимают контекст, умеют принимать решения, работать с данными и переводить новые инструменты в практический результат Александр Ким ректор Московской школы управления «Сколково»

В апреле стало известно, на какие три направления приходится наибольшая часть вакансий для трудоустройства в России. Так, на рынке труда по этому показателю первое место занял ретейл, а вторую и третью позиции — промышленность и строительство.