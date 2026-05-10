Россиянам назвали самые востребованные профессии

РИА Новости: Больше всего вакансий в России оказалось в сфере ретейла

На российском рынке труда больше всего вакансий приходится на сферу ретейла. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на анализ баз вакансий SuperJob.

Также в апреле 2026 года в топ вошли сферы промышленности и строительства. Именно на эти три направления приходится наибольшая часть вакансий для трудоустройства.

Непосредственно внутри ретейла наиболее востребованы позиции продавца-консультанта, кассира и администратора магазина. В промышленности работодателям нужны слесари, электрики и токари. Среди инженерно-технического персонала востребованы конструкторы, технологи и механики. В строительной сфере требуются электромонтажники, электрогазосварщики, слесари-сантехники, инженеры-проектировщики и сметчики.

Ранее сообщалось, что в 2026 году зарплаты сильнее всего вырастут в тех сферах, где кадровый дефицит стал хроническим. По прогнозам экспертов, прежде всего, повышения оплаты труда коснутся инженеров, специалистов по промышленности, строителей и квалифицированных рабочих. Также существенный рост доходов сохранится в узких технологических направлениях.