Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:32, 10 мая 2026Экономика

Россиянам назвали самые востребованные профессии

РИА Новости: Больше всего вакансий в России оказалось в сфере ретейла
Ольга Коровина

Фото: Microgen / Shutterstock / Fotodom  

На российском рынке труда больше всего вакансий приходится на сферу ретейла. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на анализ баз вакансий SuperJob.

Также в апреле 2026 года в топ вошли сферы промышленности и строительства. Именно на эти три направления приходится наибольшая часть вакансий для трудоустройства.

Непосредственно внутри ретейла наиболее востребованы позиции продавца-консультанта, кассира и администратора магазина. В промышленности работодателям нужны слесари, электрики и токари. Среди инженерно-технического персонала востребованы конструкторы, технологи и механики. В строительной сфере требуются электромонтажники, электрогазосварщики, слесари-сантехники, инженеры-проектировщики и сметчики.

Ранее сообщалось, что в 2026 году зарплаты сильнее всего вырастут в тех сферах, где кадровый дефицит стал хроническим. По прогнозам экспертов, прежде всего, повышения оплаты труда коснутся инженеров, специалистов по промышленности, строителей и квалифицированных рабочих. Также существенный рост доходов сохранится в узких технологических направлениях.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России назвали главный минус от мягкого развода с Арменией

    Артемий Лебедев помочился на крокодила

    Россиянам назвали самые востребованные профессии

    Раскрыт секрет успешной работы с зумерами

    Россиянка нарвалась на хейт из-за лишнего веса и спасла себе жизнь

    Американский истребитель пропал в районе Аравийского полуострова

    Минобороны сообщило об ответе на атаки ВСУ в период объявленного Россией перемирия

    Определен фаворит матча РПЛ «Спартак» — «Рубин»

    Стало известно о проблеме с пожаром в чернобыльской зоне отчуждения

    На Украине мужчина открыл стрельбу по детям из-за сорванной сирени

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok