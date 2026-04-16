14:16, 16 апреля 2026

Названы профессии с лучшим ростом зарплат в 2026 году

Анастасия Бердникова (корреспондент отдела оперативной информации)

В 2026 году зарплаты сильнее всего вырастут в тех сферах, где кадровый дефицит стал хроническим, обратил внимание генеральный директор рекрутинговой компании «ТуБи» Роман Ерхов. Он поделился с «Лентой.ру», что, прежде всего, повышения оплаты труда коснутся инженеров, специалистов по промышленности, строителей и квалифицированных рабочих.

«Именно эти сотрудники сегодня обеспечивают бесперебойную работу производств и инфраструктурных проектов, поэтому бизнес будет вынужден продолжать конкурировать за них рублем», — добавил Ерхов.

Существенный рост доходов, по его словам, сохранится и в узких технологических направлениях: у специалистов по искусственному интеллекту, кибербезопасности, роботизации и сложной ИТ-инфраструктуре. При этом эпоха массового взрывного роста зарплат в классическом ИТ, вероятнее всего, остается в прошлом. Специалист объяснил это тем, что рынок становится более зрелым, и повышение все чаще носит точечный, а не повсеместный характер.

Специалист предупредил, что небольшое замедление, а в отдельных сегментах и снижение зарплат, возможно в массовых офисных профессиях: у административных сотрудников, части диджитал-специалистов и в других направлениях, где предложение кандидатов начинает расти быстрее спроса.

«Главный тренд 2026 года — деньги будут идти за профессиями, которые напрямую влияют на выручку, производство и устойчивость бизнеса. В условиях дефицита кадров рынок продолжит премировать редкую квалификацию, прикладные навыки и измеримый результат», — заключил Ерхов.

Ранее юрист Марчел Кырлан рассказал, могут ли сотрудника уволить или оштрафовать за критику начальства. По его словам, с правовой точки зрения работодатель не может произвольно выбирать санкции в отношении сотрудника. Однако все зависит от формы поведения работника.

    Последние новости

    Песков прокомментировал обращение Бони к Путину

    В России назвали самый эффективный барражирующий боеприпас

    Важнейший импортер российского газа в Европе рекордно нарастил его закупки

    Пытавшийся спастись на российской трассе водитель грузовика оказался под колесами

    В Москве открыли новую станцию МЦД

    На Западе высмеяли предложение Зеленского защитить США от Ирана

    В разведке Украины рассказали о личном участии Буданова во вторжении в Россию

    В российском регионе взорвали 100-килограммовую бомбу времен Великой Отечественной войны

    Ксения Собчак взяла интервью в рваных колготках

    Дайнеко заступилась за уволенную из-за возраста российскую актрису

    Все новости
