Названы профессии с лучшим ростом зарплат в 2026 году

HR-специалист Ерхов: В 2026 году зарплата вырастет у инженеров и строителей

В 2026 году зарплаты сильнее всего вырастут в тех сферах, где кадровый дефицит стал хроническим, обратил внимание генеральный директор рекрутинговой компании «ТуБи» Роман Ерхов. Он поделился с «Лентой.ру», что, прежде всего, повышения оплаты труда коснутся инженеров, специалистов по промышленности, строителей и квалифицированных рабочих.

«Именно эти сотрудники сегодня обеспечивают бесперебойную работу производств и инфраструктурных проектов, поэтому бизнес будет вынужден продолжать конкурировать за них рублем», — добавил Ерхов.

Существенный рост доходов, по его словам, сохранится и в узких технологических направлениях: у специалистов по искусственному интеллекту, кибербезопасности, роботизации и сложной ИТ-инфраструктуре. При этом эпоха массового взрывного роста зарплат в классическом ИТ, вероятнее всего, остается в прошлом. Специалист объяснил это тем, что рынок становится более зрелым, и повышение все чаще носит точечный, а не повсеместный характер.

Специалист предупредил, что небольшое замедление, а в отдельных сегментах и снижение зарплат, возможно в массовых офисных профессиях: у административных сотрудников, части диджитал-специалистов и в других направлениях, где предложение кандидатов начинает расти быстрее спроса.

«Главный тренд 2026 года — деньги будут идти за профессиями, которые напрямую влияют на выручку, производство и устойчивость бизнеса. В условиях дефицита кадров рынок продолжит премировать редкую квалификацию, прикладные навыки и измеримый результат», — заключил Ерхов.

