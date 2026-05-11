08:17, 11 мая 2026

На Украине решили упразднить ТЦК

УП: МО Украины превратит ТЦК в «Офисы резерва+», часть функций отдадут полиции
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Министерство обороны Украины решило упразднить территориальные центры комплектования (ТЦК; аналог военкомата). Их превратят в «Офисы резерва+», а часть функций отдадут полиции и рекрутинговым центрам, пишет «Украинская правда» (УП), ссылаясь на свои источники.

Новые структуры хотят разделить на два направления — офисы комплектования, которые будут заниматься учетом, рекутингом и оформлением на военную службу, и офисы сопровождения, которые займутся выплатами, справками и соцподдержкой военнослужащих и их семей.

Кроме того, власти хотят открыть отдельные рекрутинговые точки в общественных местах, а также специальные хабы для проведения комиссий и оформления на службу.

Вопрос о том, кто будет доставлять военнообязанных в эти центры, остается открытым. Минобороны республики хотели бы передать эту функцию полицейским, однако в Нацполиции выступили против.

Концепцию полного отказа от ТЦК все еще прорабатывают, сроки проведения реформы пока не определили.

