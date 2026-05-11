Премьер-министр одной страны призвал возобновить ограничения эпохи COVID-19

08:23, 11 мая 2026

NDTV: Премьер Индии Нарендра Моди призвал возобновить ограничения эпохи COVID-19
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Премьер-министр Индии Нарендра Моди на фоне кризиса, случившегося из-за ситуации на Ближнем Востоке, предложил возобновить ограничения эпохи COVID-19. Об этом сообщает телеканал NDTV со ссылкой на выступление премьера в Хайдарабаде.

Моди призвал жителей страны работать из дома и проводить встречи онлайн.

Помимо всего прочего, индийский премьер попросил каждого минимизировать потребление бензина и дизельного топлива, используя общественный транспорт.

Нарендра Моди отметил, что нынешняя глобальная ситуация требует повышенной ответственности каждого жителя страны. И назвал еще ряд мер, которые помогут в борьбе с энергетическим кризисом.

Ранее сообщалось о дефиците газа, а также жаре, которые вынудили Индию нарастить сжигание угля.

