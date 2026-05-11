14:33, 11 мая 2026Спорт

Роднина возмутилась уровнем развития российского футбола

Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина возмутилась уровнем развития российского футбола. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По ее словам, этот вопрос волнует всех в Министерстве спорта. «То есть самое большое количество спортивных школ, а где результат? Давайте разбираться. Что не соответствует? Тренерский состав, материально-техническая база, система соревнований, интересы?» — заявила Роднина.

Ранее Роднина признала невозможность просмотра российского футбола без пива.

Россия находится под санкциями Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с февраля 2022 года. На международном уровне сборные и клубы могут проводить только товарищеские матчи.

