17:13, 11 мая 2026Россия

Песков рассказал о вызвавших бурю обсуждений в Европе словах Путина

Песков: Слова Путина о Шредере на переговорах с Европой вызвали бурю обсуждений
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Слова президента России Владимира Путина о том, что возможным посредником на переговорах Москвы и Европы мог бы быть бывший канцлер Германии Герхард Шредер, вызвали бурные обсуждения. Об этом РИА Новости сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«У европейцев сейчас там целая буря обсуждений, кто-то говорит, что эта идея заслуживает внимания, кто-то говорит, что нет», — рассказал представитель Кремля.

Ранее депутат от Социал-демократической партии Германии Ральф Штегнер поддержал идею Путина о посредничестве бывшего канцлера Германии.

До этого стало известно, что правительство Германии отвергла предложение Путина о кандидатуре Шредингера на переговорах с Европой. Отмечалось, что немецкие политики сочли эту инициативу фиктивной.

