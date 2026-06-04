Захарова: Японские журналисты потеряли лицо, когда отказались посетить Старобельск

Японские журналисты потеряли лицо, отказавшись посетить вместе с другими иностранными журналистами место теракта в Старобельске, который совершили Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом корреспонденту «Ленты.ру» заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«В том или ином качестве теперь о японских журналистах знают все. И они у себя в стране вынуждены отвечать на эти вопросы. В том числе и о том, что Украина натворила в Старобельске (...). Они потеряли лицо, когда, с одной стороны, подчинились в угоду чужому окрику, безропотно предательству своей профессии, а с другой, уже потом, вместо того чтобы как-то набраться мужества и этот позор пережить, попытались еще сделать вид, что все нормально», — указала дипломат.

Захарова подчеркнула, что представители японских СМИ «у всех на глазах дважды потеряли лицо» в сложившейся ситуации. Она также обратила внимание, что в Японии «потеря лица традиционно является чем-то очень сложно переносимым».

26 мая Захарова отчитала японских журналистов, присутствовавших на Международном форуме по безопасности в Москве, за отказ посетить Старобельск, куда были приглашены зарубежные СМИ.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что некоторые западные СМИ отказались посетить место трагедии под различными предлогами. Он отметил, что подобные шаги «не добавляют убедительности информации, которую публикуют эти СМИ».