Захарова стукнула каблуком на японских журналистов

14:33, 26 мая 2026

Захарова отчитала японских журналистов за отказ посетить Старобельск
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отчитала японских журналистов, присутствовавших на Международном форуме по безопасности в Москве, за отказ посетить место теракта в Старобельске, куда были приглашены зарубежные СМИ. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Представители японских СМИ пытались задать вопросы, однако Захарова отказалась на них отвечать, подчеркнув, что они не приехали в Старобельск, чтобы осветить последствия атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на мирное население. Затем один из журналистов стал перебивать российского дипломата и попытался оправдаться, заявив, что «у них было мало времени», однако такая реакция возмутила Захарову.

«Почему вы не поехали [в Старобельск] и почему вас интересуют отношения между нашими странами? (...) Вы считаете, мы можем выстраивать отношения с Токио при таком отношении к нашему народу? Вы очень сильно ошибаетесь (...). Это позор и стыд, что мы увидели коллективный отказ от японских журналистов», — разозлилась она, топнув каблуком.

Дипломат добавила, что, если у японских журналистов «все-таки есть совесть», то МИД России найдет возможность сделать для них отдельное посещение места трагедии.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что некоторые западные СМИ отказались посетить Старобельск под различными предлогами. Официальный представитель Кремля отметил, что подобные шаги «не добавляют убедительности информации, которую публикуют эти СМИ».

