Моя страна
15:19, 26 мая 2026

В Рязани спасли собаку, жившую 10 дней без еды в разрушенном из-за БПЛА доме
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: МСО РязГМУ "Salus" им. В.И. Васильева / VK

В Рязани спасатели несколько часов вытаскивали собаку, которая десять дней провела одна без еды и воды в поврежденном после атаки БПЛА доме. Операция завершилась успешно, животное удалось передать родственникам хозяев. Историю рассказал медицинский спасательный отряд РязГМУ Salus имени В.И. Васильева в «Вконтакте».

По данным волонтеров, 25 мая к ним поступила просьба помочь собаке по кличке Аля. Родственники хозяев жилья сообщили, что из разрушенной квартиры доносится лай.

Добраться до животного оказалось непросто. Из-за повреждений здания у спасателей не было прямого доступа в помещение. Чтобы попасть внутрь, им пришлось использовать альпинистское снаряжение и проникать через балкон.

Спасательная операция продолжалась несколько часов. В итоге Алю удалось достать живой и передать близким семьи. После этого собаку отвезли в ветеринарную клинику, где за ее состоянием будут наблюдать специалисты.

Ранее стало известно, что преподаватель Елена Юрьева смогла спасти десятки студентов во время атаки Вооруженных сил Украины на колледж в Старобельске в Луганской Народной Республике (ЛНР). Благодаря ее действиям сохранены 33 жизни.

