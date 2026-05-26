16:02, 26 мая 2026

Медведев проиграл 97-й ракетке мира и вылетел в первом круге «Ролан Гаррос»

Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев вылетел в первом круге «Ролан Гаррос». Результаты доступны на сайте турнира.

Спортсмен проиграл австралийцу Адаму Уолтону, занимающему 97-е место в рейтинге ATP. Встреча продолжалась 3 часа 23 минуты и завершилась поражением россиянина со счетом 2:6, 6:1, 1:6, 6:1, 4:6.

Ранее букмекеры определили фаворита «Ролан Гаррос» в мужском разряде. У мужчин с вероятностью 20,44 процента победу одержит первая ракетка мира Янник Синнер. Второе и третье места в списке фаворитов занимают Новак Джокович (11,97 процента) и Александр Бублик (5,16 процента) соответственно.

«Ролан Гаррос-2026» стартовал 24 мая. Турнир завершится 6 июня.

