Госдума в первом чтении одобрила бесплатное ЭКО для жен и вдов бойцов СВО

ГД в первом чтении приняла проект закона о бесплатном ЭКО для вдов бойцов СВО

Госдума в первом чтении приняла законопроект о бесплатной процедуре экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) для жен и вдов бойцов специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

Как следует из пояснительной записки, для проведения процедур ЭКО потребуется нотариально удостоверенное согласие мужа на использование его биологического материала после смерти.

Для вдов военнослужащих также установлено одно условие — они смогут воспользоваться медицинской услугой только в том случае, если не вступили в повторный брак.

Уточняется, что сама процедура ЭКО будет бесплатной для этой категории граждан, однако забор и криоконсервация биоматериала будут проводиться за их счет.

В случае окончательного принятия закон вступит в силу с 1 декабря 2026 года.

Ранее россиянки заявили о трудностях проведения процедуры ЭКО от биоматериала не вернувшихся с СВО мужей. В частности, им приходится обращаться в суды.