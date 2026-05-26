Российскими «Ланцетами» закупятся Африка и Ближний Восток

ФСВТС: Страны Африки и Ближнего Востока подпишут контракты по «Ланцету-Э»

Россия и страны Африки и Ближнего Востока подпишут контракты по барражирующему боеприпасу «Ланцет-Э». Об этом со ссылкой на Федеральную службу по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России сообщает ТАСС.

По данным организации, отмечается рост интереса отдельных государств Африки и стран Ближнего Востока к российским беспилотным комплексам. «Рассчитываем на подписание контрактов в текущем году», — сказали в ФСВТС.

