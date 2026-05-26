Названы фавориты на звание лучшего бомбардира чемпионата мира по футболу

Мбаппе назван фаворитом на звание лучшего бомбардира чемпионата мира по футболу

Букмекеры назвали фаворитов на звание лучшего бомбардира чемпионата мира по футболу 2026 года. Об этом сообщает Betonmobile.

По мнению аналитиков, главным претендентом на титул является нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе. На то, что форвард забьет на турнире больше всех, можно поставить с коэффициентом 7,00.

Букмекеры также предлагают поставить с коэффициентом 8,00 на то, что лучшим бомбардиром станет форвард сборной Англии Харри Кейн. Успех капитана аргентинской национальной команды Лионеля Мессии оценивается коэффициентом 13,00.

Чемпионат мира-2026 по футболу пройдет в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля. В нем примут участие 48 сборных.