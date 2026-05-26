Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнесОлимпиада
18:29, 26 мая 2026Спорт

Названы фавориты на звание лучшего бомбардира чемпионата мира по футболу

Мбаппе назван фаворитом на звание лучшего бомбардира чемпионата мира по футболу
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе. Фото: David Ramos / Getty Images

Букмекеры назвали фаворитов на звание лучшего бомбардира чемпионата мира по футболу 2026 года. Об этом сообщает Betonmobile.

По мнению аналитиков, главным претендентом на титул является нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе. На то, что форвард забьет на турнире больше всех, можно поставить с коэффициентом 7,00.

Букмекеры также предлагают поставить с коэффициентом 8,00 на то, что лучшим бомбардиром станет форвард сборной Англии Харри Кейн. Успех капитана аргентинской национальной команды Лионеля Мессии оценивается коэффициентом 13,00.

Чемпионат мира-2026 по футболу пройдет в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля. В нем примут участие 48 сборных.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Генсек ООН сделал заявление о планах России ударить по Киеву

    В России появится маршрут для туристов по стандартам «халяль»

    Пойманная в ОАЭ с чемоданом наркотиков россиянка обвинила во всем британского рэпера

    В России допустили применение «не оставляющего ни от кого следа» оружия

    Возле новостройки в Подмосковье в клумбе посадили картошку

    Алиев созвонился с президентом Ирана

    Цена на нефть снова стала трехзначной

    НАСА запланировало ежемесячную отправку кораблей к Луне

    США отказали в визе замглавы МИД России

    Россиянин ответил перед законом за статус смотрящего

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok