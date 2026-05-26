Синоптик опроверг информацию об урагане в Москве

Синоптик Голубев опроверг информацию об урагане в Москве 26 и 27 мая

Мощнейшего урагана в Москве, который синоптики прогнозировали на 26 и 27 мая, не будет. Прежний прогноз опроверг начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев в разговоре с агентством РИА Новости.

Специалист отметил, что у урагана порывы ветра начинаются от 33 метров в секунду, а для Москвы опасным явлением считается от 22 метров в секунду. «Да, гроза ожидается по области, дожди придут в столицу, но ветер будет до 15 метров в секунду. Такие порывы можно считать сильными, но никак не ураганом», — заключил собеседник агентства. Голубев добавил, что предсказать ураганы заранее нельзя, поскольку они являются локальным явлением.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в мессенджере «Макс» заявил, что в 15:00 на метеостанции аэропорта Внуково порывы ветра достигали 21 метра в секунду.