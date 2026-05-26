Фотосессию сотрудников российской авиакомпании описали фразой «любовь выше облаков»

Влюбленная пара сотрудников российской авиакомпании «Победа» снялась в романтической фотосессии и восхитила пользователей сети. Снимки опубликованы в аккаунте @beautifull_cabincrews в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенных в соцсети кадрах пилот и стюардесса позируют в темно-синей униформе перевозчика. «Это уже не то что Pobeda, это Pobeda family», — говорится в подписи к посту.

Публикация набрала более 1,5 тысячи лайков. Юзеры оставили множество восторженных комментариев. «Невероятные», «Когда интересы и любовь — единое целое. Такие отношения вечные», «Вот что значит любовь, которая выше облаков», — такими фразами описали съемку подписчики.

Ранее стюардесса российской авиакомпании помогла пассажирке укачать ребенка и попала на видео. В комментариях пользователи единодушно восхитились случившимся.

