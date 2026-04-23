18:52, 23 апреля 2026

Российская стюардесса помогла пассажирке укачать ребенка и восхитила пользователей сети

Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Стюардесса российской авиакомпании «Аэрофлот» помогла пассажирке укачать ребенка, попала на видео и восхитила пользователей сети. Кадры опубликовала очевидица, летевшая тем же рейсом, на своей странице @shikulina в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На записи видно, как бортпроводница держит младенца на руках и укачивает, чтобы дать возможность матери отлучиться в уборную и немного отдохнуть. «Она делала это так естественно и по-настоящему… без показной заботы, без лишних слов. Я будто замерла, наблюдая», — описала происходившее автор видео.

В комментариях пользователи единодушно восхитились случившимся. «В человеке должна быть человечность», «Такая красивая!», «Желаю этой девочке стать прекрасной матерью», «Мир держится на таких добрых людях, как эта стюардесса. Ангел во плоти», «Давайте сделаем ее знаменитой!» — писали юзеры.

