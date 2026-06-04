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15:38, 4 июня 2026Наука и техника

Работу российского «Зверобоя» показали на видео

Работу антидронового комплекса «Зверобой» с FPV-перехватчиками показали на видео
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Работу зенитного комплекса «Зверобой», который предназначен для защиты объектов от дронов противника, показали на видео. На соответствующий ролик обратил внимание Telegram-канал «Осведомитель».

На записи, которую опубликовал военкор Андрей Филатов, показан интерфейс «Зверобоя». Он демонстрирует изображение с дрона-перехватчика и камеры, которая фиксирует перехват. Характеристики антидроновой системы не раскрывают.

Канал допустил, что в основе «Зверобоя» лежат скоростные FPV-перехватчики с машинным зрением. На ролике можно заметить визуализацию захвата цели.

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Ранее в июне «Известия» писали, что Вооруженным силам России начали массово поставлять дроны-перехватчики самолетного типа «Молния-ПВО». Этот аппарат примерно вдвое меньше обычной «Молнии». Зенитный беспилотник несет до килограмма полезной нагрузки.

В том же месяце Минобороны России рассказало о применении перехватчиков «Сокол-И» для поражения дронов противника. Зенитный беспилотник сбивает аппараты противника тараном или при помощи боевой части.

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