Российские «Молнии ПВО» начали массово поставляться в войска

«Известия»: Перехватчики «Молния ПВО» начали массово поставляться в войска

Российские дроны-перехватчики «Молния ПВО» начали массово поставляться в войска. Об этом сообщает газета «Известия».

По словам занимающегося обучением пилота FPV самолетного типа с позывным Маэстро, по своим размерам «Молния ПВО» в два раза меньше обычной «Молнии», несет нагрузку до килограмма и работает только по воздушным целям.

«Он быстрее и маневреннее, поэтому намного легче попасть по противнику», — сказал пилот.

В январе издание со ссылкой на Минобороны России сообщило, что программа массовой подготовки операторов дронов-перехватчиков стартовала в Вооруженных силах России.

В том же месяце газета «Красная звезда» писала, что «Молния-ПВО» получила боевую часть, разработанную для эффективного поражения беспилотников всех типов.