Названы особенности уничтожителя дронов ВСУ

«Красная звезда»: Дрон «Молния-ПВО» получил боеголовку для уничтожения БПЛА

Новый российский дрон «Молния-ПВО», разработанный для уничтожения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ВСУ, получил специальную боеголовку. Особенности аппарата назвал старший оператор с позывным Уж в беседе с «Красной звездой».

Дальность полета модернизированной «Молнии-ПВО» — 60 километров. Аппарат самолетного типа развивает скорость до 220 километров в час.

«Одна из ключевых особенностей "Молнии-ПВО" — ее боевая часть, заряд массой до килограмма, разработанный специально для эффективного поражения всех видов БПЛА самолетного типа, вертолетов и другой низколетящей техники противника», — сказал Уж.

Операторов дронов-перехватчиков готовят к работе в связке с расчетами радиолокационных станций (РЛС). Современное программное обеспечение позволяет радарам отслеживать объекты с точностью до метра. Полученные данные передают операторам «Молний-ПВО» для оперативного поражения.

Ранее в январе стало известно, что российские беспилотники «Молния-2» начали использовать для дистанционного минирования. Аппараты оснастили корзиной для сброса мин.