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15:39, 4 июня 2026Ценности

Селена Гомес кардинально сменила имидж

Американская певица Селена Гомес покрасила волосы в рыжий цвет
Екатерина Ештокина
Екатерина Ештокина (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @selenagomez

Американская певица и актриса Селена Гомес кардинально сменила имидж и показала результат. Фото нового образа она разместила на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

33-летняя знаменитость опубликовала фото с новым цветом волос. На кадре видно, что исполнительница покрасилась в рыжий оттенок и завила волосы в локоны. При этом она надела серые свободные штаны и черный топ.

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В феврале Селена Гомес объяснила желание выглядеть сексуально. Звезда посетила запуск линии собственного бренда косметики Rare Beauty. На мероприятии она призналась, что сама любит игривый и привлекательный макияж, поскольку по-прежнему чувствует себя молодой.

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