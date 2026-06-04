Американская певица Селена Гомес покрасила волосы в рыжий цвет

Американская певица и актриса Селена Гомес кардинально сменила имидж и показала результат. Фото нового образа она разместила на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

33-летняя знаменитость опубликовала фото с новым цветом волос. На кадре видно, что исполнительница покрасилась в рыжий оттенок и завила волосы в локоны. При этом она надела серые свободные штаны и черный топ.

В феврале Селена Гомес объяснила желание выглядеть сексуально. Звезда посетила запуск линии собственного бренда косметики Rare Beauty. На мероприятии она призналась, что сама любит игривый и привлекательный макияж, поскольку по-прежнему чувствует себя молодой.