Снижение цен на картофель в России связали с «неконтролируемым импортом»

Глава Картофельного союза Лупехин связал снижение цен с неконтролируемым импортом

Председатель Картофельного союза России Сергей Лупехин связал снижение цен на картофель с «неконтролируемым импортом». Об этом он высказался в эфире радиостанции «Говорит Москва».

В «Руспродсоюзе» ранее сообщили, что этот овощ подешевел на 38,7 процента. По мнению Лупехина, это произошло из-за большого объема завезенной продукции и хорошего урожая.

Согласно данным Росстата, в 2024 году собрали 7,4 миллиона тонн товарного картофеля, в 2025-м — 8,5 миллиона тонн. Это фактически рекорд по сбору урожая, отметил эксперт.

Он пояснил, что ценообразование было немного нарушено с точки зрения доходности сельхозтоваропроизводителей. По словам собеседника СМИ, большие остатки завезенного по импорту картофеля в прошлом году «поломали все цены и ценообразование на рынке раннего картофеля». Затем это коснулось осеннего и зимнего картофеля.

«Учитывая, что действительно был хороший урожай и плюс неконтролируемый импорт картофеля уже в 2026 году — фактически поменяло доходность товаропроизводителя, снизило ее», — подчеркнул Лепухин.

Ранее глава Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли Станислав Богданов оценил зависимость России от яблок и картофеля из Армении.

