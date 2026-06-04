ПМЭФ-2026. День второй

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15:44, 4 июня 2026МирЭксклюзив

Риттер сравнил просьбу Зеленского к Трампу с пинком рычащей собаки

Риттер: Зеленский, прося ракеты у Трампа, пинает рычащую собаку
Владислав Китов (редактор отдела Мир)
ЦиклПМЭФ-2026. День второй

Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters

Обращение президента Украины Владимира Зеленского к американскому лидеру Дональду Трампу с просьбой о поставках ракет PAC-3 к системам Patriot может лишь ухудшить отношения между Киевом и Вашингтоном. Об этом заявил американский военный аналитик и бывший разведчик Скотт Риттер в интервью корреспонденту «Ленты.ру» в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Украина сейчас не отвечает интересам нашей национальной безопасности, и ей не следует продолжать пинать собаку, которая рычит», — сказал он.

Риттер отметил, что сами Соединенные Штаты испытывают дефицит ракет к системам Patriot из-за участия в конфликте с Ираном. Также, по его словам, американский лидер сильно недоволен действиями украинских властей. «Его также не устраивает то, что Зеленский не стремится к мирному урегулированию конфликта. Поэтому у него нет естественного желания продолжать поставки вооружений Украине», — подчеркнул он.

Ранее Зеленский направил срочное письмо Трампу, в котором пожаловался на критическую нехватку средств для систем противовоздушной обороны (ПВО). Он попросил нарастить поставки комплексов ПВО и ракет PAC-3 к системам Patriot из-за растущего дефицита боеприпасов в Вооруженных силах Украины.

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