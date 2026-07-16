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20:32, 16 июля 2026Путешествия

Туризм россиян в Черногорию после отмены безвиза оценили

Абасов: Дискуссия о визах в Черногории спровоцирует отток 5-6 % российских туристов
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Unsplash

Дискуссия о визах в Черногории спровоцирует отток 5-6 процентов российских туристов даже без фактической отмены безвиза. Так оценил туризм россиян в балканскую страну в беседе с «Газетой.ru» эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ) Михаил Абасов.

По сообщению представителя РСТ, турпоток в Черногорию за первое полугодие 2026 года снизился на 3-4 процента в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Такие показатели могли стать реакцией только на одно обсуждение введения визового режима с Россией. «Россияне, привыкшие к гибким условиям поездок, оперативно переориентируются на более предсказуемые и дружественные направления, где туристические потоки измеряются миллионами, а административные барьеры отсутствуют», — отметил Абасов.

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Он уточнил, что после отмены безвиза пострадает в первую очередь въездной туризм Черногории, а не российские туристы. Так, в 2025 году россияне заняли второе место по числу иностранных ночевок в стране на Балканском полуострове — это 16,4 процента от общего объема. «Цифры подтверждают, что российский сегмент для Черногории заметен, но не является критичным в глобальном масштабе. За январь–август 2025 года прибытий из России было зафиксировано более 123 тысяч, что на 6,3 процента больше, чем за тот же период 2024 года. В масштабах всего российского выездного туризма Черногория остается нишевым направлением с объемами в сотни тысяч, а не миллионы поездок», — добавил турэксперт.

Ранее стало известно, что Черногория планирует ввести визы для россиян и белорусов с 1 октября 2026 года. Уточняется, что официально решение еще не принято, но власти страны обсуждают вопрос.

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