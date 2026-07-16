Уехавший из России комик словами «поезд уже ушел» оценил возможность возвращения

Комик Поперечный заявил, что не стал бы возвращаться в Россию для постоянного проживания

Популярный стендап-комик Данила Поперечный (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), уехавший в США, заявил, что не стал бы возвращаться жить в Россию. Об этом он рассказал в видео, опубликованном на YouTube.

«Да, наверное, уже и нет. (...) Мне кажется, этот поезд уже ушел», — оценил юморист возможность возвращения в Россию.

По словам Поперечного, он уже воспринимает Америку как свой дом. При этом комик отметил, что с удовольствием приезжал бы на родину в гости к близким.

Ранее Поперечный рассказал, что у многих эмигрантов есть нереалистичные представления об Америке. Он заверил, что в США тоже есть проблемы.

Перед этим комик заявил, что переживает за Россию. По словам Поперечного, он не хочет, чтобы в его стране случалось плохое.