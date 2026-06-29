Комик-иноагент заявил о «розовых очках» при эмиграции в США и назвал Москву столицей мира

Комик Поперечный заявил, что у многих есть нереалистичные представления о США при переезде

Стендап-комик Данила Поперечный (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), переехавший жить в США, рассказал, что у многих эмигрантов есть нереалистичные представления о стране. Об этом он заявил в интервью проекту «Вписка», доступном на YouTube.

«Романтичные представления о том, что Америка — страна свободы, работающих законов, отсутствия коррупции, вкусных продуктов — это, конечно, да, розовые очки. Это страна с другими, но тоже с большими проблемами», — отметил Поперечный.

По его словам, эмигрантам из России нужно разобраться, как жить в Соединенных Штатах комфортно. По мнению комика, особенно тяжело привыкнуть к США будет тем, кто приехал из Москвы. Юморист объяснил это тем, что в столице России более качественный сервис и более высокий уровень безопасности, чем в США. Он также назвал Москву «столицей всего мира»

Ранее Поперечный заявил, что считает Россию своим домом. Он добавил, что старается следить за тем, что происходит в его родной стране.