Появились кадры спасения два дня выживавших на сопке в России пилотов пропавшего самолета

СК опубликовал видео спасения пилотов разбившегося в Иркутской области самолета Cessna 182

В сети появилось видео спасения пилотов разбившегося в Иркутской области самолета Cessna 182, которые два дня выживали на сопке. Ролик опубликовало Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета (СК) России.

На кадрах видно, как вертолет с экипажем воздушного судна приземляется в аэропорту. Затем мужчин сажают в машину медиков и везут в больницу города Бодайбо. В конце видео демонстрируются снимки с потерпевшим крушение самолетом.

Ранее губернатор Иркутской области Игорь Кобзев опубликовал фотографии с места падения Cessna 182. Судя по ним, самолет ударился о сопку, повредив бок и переднюю часть кабины.

Легкомоторный самолет Cessna 182 перестал выходить на связь 3 августа. Согласно официальным данным, экипаж занимался мониторингом лесопожарной обстановки в Бодайбинском районе. Чтобы выжить, пилоты собрали рацию из подручных средств и связались со спасателями.