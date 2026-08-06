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10:56, 6 августа 2026 (обновлено: 11:01, 6 августа 2026)Россия

Появились кадры спасения два дня выживавших на сопке в России пилотов пропавшего самолета

СК опубликовал видео спасения пилотов разбившегося в Иркутской области самолета Cessna 182
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

В сети появилось видео спасения пилотов разбившегося в Иркутской области самолета Cessna 182, которые два дня выживали на сопке. Ролик опубликовало Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета (СК) России.

На кадрах видно, как вертолет с экипажем воздушного судна приземляется в аэропорту. Затем мужчин сажают в машину медиков и везут в больницу города Бодайбо. В конце видео демонстрируются снимки с потерпевшим крушение самолетом.

Ранее губернатор Иркутской области Игорь Кобзев опубликовал фотографии с места падения Cessna 182. Судя по ним, самолет ударился о сопку, повредив бок и переднюю часть кабины.

Легкомоторный самолет Cessna 182 перестал выходить на связь 3 августа. Согласно официальным данным, экипаж занимался мониторингом лесопожарной обстановки в Бодайбинском районе. Чтобы выжить, пилоты собрали рацию из подручных средств и связались со спасателями.

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