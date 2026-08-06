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11:07, 6 августа 2026 (обновлено: 11:15, 6 августа 2026)РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на ракетную опасность в Удмуртии

Депутат Колесник: Удивляться попыткам ракетных атак по Удмуртии не стоит
Анастасия Бердникова
Анастасия Бердникова (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: РИА Новости

Удивляться попыткам ракетных атак по Удмуртии, находящейся примерно в 1300 километрах от границы с Украиной, не стоит, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. В разговоре с «Лентой.ру» он отметил, что Киев и западные страны давно заявляли о планах наносить удары вглубь России, а ракеты собираются на территории враждебных государств.

«Понятно, что есть попытки нанести удар не БПЛА, а ракетным оружием — я думаю, "Нептун" или "Фламинго", скорее всего "Фламинго". Пытаются прорваться туда, где находится оборонно-промышленный комплекс. [Президент Украины Владимир] Зеленский говорил, что в августе будут совершаться ракетные атаки вглубь России. Западные страны это одобряют. Удивления быть не должно», — сказал депутат.

По его словам, сам факт пролета ракет на такую глубину неприятен и это надо пресекать. ПВО, уточнил он, отрабатывает хорошо, но проблема глубже: ракеты собираются из украинских запчастей на территории западных стран, враждебных России, и это позволяет создавать сложные схемы, при которых атаки формально не считаются прямым участием Запада.

«Какую-то сложную схему они там придумали для себя. Но сути это не меняет», — заключил Колесник.

Ранее в Удмуртии, находящейся примерно в 1300 километрах от границы с Украиной, объявили ракетную опасность. Сигнал введен в 10:20 утра по местному времени (9:00 по Москве). Об уничтожении воздушных целей на момент публикации новости не сообщалось.

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