Лев напал на защищавшего скот мужчину

В Индии пастух попытался защитить скот и стал жертвой льва

В деревне Тодди, Индия, лев серьезно ранил пастуха. Об этом сообщает Desh Gujarat.

Сначала жертвой хищника стал домашний скот. Лев решил напасть на пастуха, когда тот попытался защитить своих животных.

Мужчина получил серьезные травмы, но остался жив. Он находится в больнице.

Жестокое нападение вызвало панику среди местных владельцев скота. Лесной департамент района заявил, что следит за ситуацией.

Ранее сообщалось, что в индийском штате Гуджарат лев напал на 11-летнего Маюра Чаухана, поднимавшегося по лестнице на гору Гирнар во время предрассветного паломничества. По словам одного из паломников, до нападения люди светили фонариками на хищника, дразнили его и громко кричали.