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Из жизни
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19:40, 15 июля 2026Из жизни

Лев съел юного паломника

В Индии лев напал на 11-летнего паломника на лестнице священной горы
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Deborah Ferrin / Shutterstock / Fotodom

В индийском штате Гуджарат лев напал на 11-летнего Маюра Чаухана, поднимавшегося по лестнице на гору Гирнар во время предрассветного паломничества. Об этом сообщает Hindustan Times.

Юный паломник приехал к священной горе с семьей и начал восхождение. На лестнице на него внезапно набросился лев и утащил в лес. По словам одного из паломников, до нападения люди светили фонариками на хищника, дразнили его и громко кричали. Он предположил, что их поведение и спровоцировало льва.

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В ходе поисковой операции растерзанные останки мальчика нашли в лесу. Затем сотрудникам лесного департамента удалось отловить трех львов. Одного из них стошнило человеческими останками. Всех трех хищников перевезли в зоопарк Саккарбауг для дальнейшего обследования.

Ранее сообщалось, что в деревне Дамаса, Индия, маленькая девочка стала жертвой льва. Он напал на нее, пока она сидела на крыльце дома, и утащил в сторону полей.

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