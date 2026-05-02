Лев утащил маленькую девочку из дома и растерзал ее

В Индии лев растерзал четырехлетнюю девочку

В деревне Дамаса, Индия, маленькая девочка стала жертвой льва. Об этом сообщает DeshGujarat.

Четырехлетняя Хеманши сидела на крыльце дома. Рядом ее мать — Савитабен — занималась младшим сыном и готовила. Неижиданно во двор вбежал лев. Он схватил девочку в зубы и утащил в сторону полей.

Савитабен тут же подняла тревогу и вместе с соседями отправилась за дочерью. Ее останки нашли в 500 метрах от дома. Лев растерзал девочку и скрылся.

Местные жители обвинили во всем лесной департамент. Они считают, что власти принимают недостаточно мер по борьбе с хищниками. Разозлило жителей деревни и то, что сотрудники департамента прибыли на место происшествия только через час после вызова.

На фоне этого департамент экстренно начал поиски льва-людоеда. Его удалось поймать и на время усыпить. Сейчас хищник находится в специализированном центре для диких животных.

Ранее сообщалось, что в Египте трехлетняя девочка получила тяжелые травмы после нападения львенка во время фотосессии в цирке. Ее увезли в больницу.

