Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнесОлимпиада
22:46, 10 июня 2026Спорт

Трамп назвал предпочтительных иностранцев для посещения чемпионата мира по футболу

Трамп заявил, что на чемпионат мира по футболу попадут только правильные иностранцы
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Samuel Corum / Getty Images

Президент США Дональд Трамп назвал предпочтительных иностранцев для посещения чемпионата мира по футболу 2026 года. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава страны заявил, что власти США работают над тем, чтобы в страну на чемпионат мира по футболу попали только правильные иностранцы. Так Трамп ответил на вопрос об опасениях гостей чемпионата мира по поводу строгих условий выдачи виз.

Ранее стало известно, что в США не пустили сомалийского арбитра Омара Артана, который должен был работать на матчах турнира. За несколько дней до этого в десяти минутах езды от базы сборной Англии в Канзас-Сити произошла стрельба, в ходе которой пострадали девять человек.

Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин разрешил Центробанку и инкассаторам пресекать атаки беспилотников

    Политолог назвал подозреваемую в ударе по Севастополю европейскую страну

    На Украине оценили вероятность демобилизации

    Трамп назвал предпочтительных иностранцев для посещения чемпионата мира по футболу

    Водитель протаранившего пешеходов автобуса в Екатеринбурге перепутал педали

    Пушков оценил шансы Украины вступить в Евросоюз

    Дочь Пескова забеременела третий раз

    Трамп рассказал о желанном подарке на 80-летие

    Жара в Москве и Подмосковье повторила рекорд 28-летней давности

    Завод «Москвич» объявил сроки начала производства гибридных машин

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok