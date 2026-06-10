Президент США Дональд Трамп назвал предпочтительных иностранцев для посещения чемпионата мира по футболу 2026 года. Об этом сообщает РИА Новости.
Глава страны заявил, что власти США работают над тем, чтобы в страну на чемпионат мира по футболу попали только правильные иностранцы. Так Трамп ответил на вопрос об опасениях гостей чемпионата мира по поводу строгих условий выдачи виз.
Ранее стало известно, что в США не пустили сомалийского арбитра Омара Артана, который должен был работать на матчах турнира. За несколько дней до этого в десяти минутах езды от базы сборной Англии в Канзас-Сити произошла стрельба, в ходе которой пострадали девять человек.
Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.