Трамп заявил, что на чемпионат мира по футболу попадут только правильные иностранцы

Президент США Дональд Трамп назвал предпочтительных иностранцев для посещения чемпионата мира по футболу 2026 года. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава страны заявил, что власти США работают над тем, чтобы в страну на чемпионат мира по футболу попали только правильные иностранцы. Так Трамп ответил на вопрос об опасениях гостей чемпионата мира по поводу строгих условий выдачи виз.

Ранее стало известно, что в США не пустили сомалийского арбитра Омара Артана, который должен был работать на матчах турнира. За несколько дней до этого в десяти минутах езды от базы сборной Англии в Канзас-Сити произошла стрельба, в ходе которой пострадали девять человек.

Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

