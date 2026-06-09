Лучшего судью Африки не пустили в США для работы на ЧМ-2026

Судью из Сомали Артана не пустили в США на ЧМ-2026, несмотря на дипломатический паспорт

Лучшего судью Африки не пустили в США для работы на Чемпионате мира (ЧМ) по футболу — 2026. Об этом сообщает журналист Ромен Молина на своей странице в социальной сети Х.

Сомалийский арбитр Омар Артан был вынужден получить дипломатический паспорт из-за трудностей с визой. Тем не менее, ему отказали во въезде в США.

В ФИФА заявили, что не будут вмешиваться в ситуацию. «ФИФА не участвует в миграционных процессах принимающей страны, включая рассмотрение визовых вопросов, и была проинформирована властями о том, что статус Артана не будет изменен в ближайшее время», — говорится в заявлении организации.

Артану 34 года, с 2018-го он является судьей Международной федерации футбола (ФИФА). В 2025 году его признали лучшим арбитром Африки.

Чемпионат мира по футболу-2026 пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. 5 июня в десяти минутах езды от базы сборной Англии в Канзас-Сити, произошла стрельба, в ходе которой пострадали девять человек. Полиция не смогла арестовать подозреваемых.