Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнесОлимпиада
13:10, 9 июня 2026Спорт

Лучшего судью Африки не пустили в США для работы на ЧМ-2026

Судью из Сомали Артана не пустили в США на ЧМ-2026, несмотря на дипломатический паспорт
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Imago / Autissier Jean Baptiste / Globallookpress.com

Лучшего судью Африки не пустили в США для работы на Чемпионате мира (ЧМ) по футболу — 2026. Об этом сообщает журналист Ромен Молина на своей странице в социальной сети Х.

Сомалийский арбитр Омар Артан был вынужден получить дипломатический паспорт из-за трудностей с визой. Тем не менее, ему отказали во въезде в США.

В ФИФА заявили, что не будут вмешиваться в ситуацию. «ФИФА не участвует в миграционных процессах принимающей страны, включая рассмотрение визовых вопросов, и была проинформирована властями о том, что статус Артана не будет изменен в ближайшее время», — говорится в заявлении организации.

Артану 34 года, с 2018-го он является судьей Международной федерации футбола (ФИФА). В 2025 году его признали лучшим арбитром Африки.

Чемпионат мира по футболу-2026 пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. 5 июня в десяти минутах езды от базы сборной Англии в Канзас-Сити, произошла стрельба, в ходе которой пострадали девять человек. Полиция не смогла арестовать подозреваемых.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский заявил Абрамовичу об отказе Киева уступать Донбасс

    Точность российских умных бомб показали со спутника

    Ушедший из России бренд объявил отзыв более миллиона машин по всему миру

    Испанец описал одну особенность жизни в России словами «не мог поверить, что это возможно»

    Пашинян задумал еще один способ сблизиться с ЕС

    В МИД России назвали Украину «криминальной империей»

    Лучшего судью Африки не пустили в США для работы на ЧМ-2026

    Раскрыты подробности массированной атаки ВСУ на Севастополь

    Бывшая невеста Лепса рассказала о знакомстве с новым возлюбленным

    Следователи раскрыли расстрелявшего на улице россиянина велосипедиста

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok