Возле базы страны — участника ЧМ-2026 произошла стрельба

Возле базы сборной Англии на ЧМ-2026 в США произошла стрельба

Возле базы участника ЧМ-2026 — сборной Англии — произошла стрельба. Об этом сообщает The Athletic.

Отмечается, что в ходе стрельбы, произошедшей в десяти минутах езды от базы в Канзас-сити, пострадали девять человек. Инцидент произошел в субботу утром, подозреваемые не были задержаны.

Город, в котором расположилась сборная Англии, отличается повышенным уровнем криминогенной обстановки. В Канзас-сити происходит 1,3 насильственного преступления на 100 тысяч населения, этот показатель в четыре раза выше среднего по США. В 2025 году в городе произошло 138 убийств, 349 изнасилований, более 1000 грабежей и 5,4 тысячи нападений с отягчающими обстоятельствами.

Ранее стало известно, что англичане на время чемпионата мира предпримут специальные меры безопасности, направленные на борьбу с беспилотниками. Для охраны базы команды привлекут полицейских, оснащенных специализированными средствами подавления БПЛА. Также планируется задействовать специальные дроны-охотники.