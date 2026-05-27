Сборная Англии обеспокоилась защитой от беспилотников во время тренировок на ЧМ-2026

Сборная Англии будет защищаться от дронов во время тренировок на ЧМ-2026

Сборная Англии по футболу планирует принять меры по борьбе с беспилотниками во время тренировок команды на чемпионате мира 2026 года. Об этом сообщает GB News.

Команда Томаса Тухеля во время турнира будет проживать в Канзас-Сити (штат Миссури, США). Для охраны базы команды привлекут полицейских, оснащенных специализированными средствами подавления беспилотников. Также планируется задействовать специальные дроны-охотники.

Англичане опасаются, что другие сборные будут шпионить за их тренировками. Ранее из-за этого из плей-офф за выход в Английскую премьер-лигу (АПЛ) был исключен «Саутгемптон».

Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля в Канаде, Мексике и США. Сборная Англии выступит на турнире в группе L, где сыграет с командами Хорватии, Панамы и Ганы.