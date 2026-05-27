17:16, 27 мая 2026

Названы замедляющие клеточное старение напитки

Food Chem: Комбуча на основе зеленого чая и улуна защищает клетки от старения
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Комбуча на основе зеленого чая и улуна может лучше других видов защищать клетки от повреждений, связанных со старением. К такому выводу пришли ученые из Вроцлавского медицинского университета. Исследование опубликовано в журнале Food Chemistry.

Авторы сравнили комбучу, приготовленную на основе пяти видов чая: черного, зеленого, белого, улуна и пуэра. Оказалось, что исходный чай сильно влияет не только на вкус и аромат напитка, но и на его биологические свойства.

Лучшие результаты показали напитки на основе зеленого чая и улуна. Они обладали самой высокой антиоксидантной активностью и лучше нейтрализовали свободные радикалы — молекулы, которые могут повреждать клетки и ускорять процессы старения.

Ученые объясняют, что во время ферментации бактерии и дрожжи SCOBY перерабатывают полифенолы, катехины, кофеин и другие соединения чая. Поэтому разные виды чая дают разные по составу напитки: зеленый чай формирует более свежий профиль, улун — фруктово-цветочный, а черный чай и пуэр — более тяжелый и землистый.

Исследователи подчеркивают, что пока речь идет о лабораторных данных, а не о доказанном омолаживающем эффекте для человека. Для подтверждения пользы разных видов комбучи нужны клинические исследования.

Ранее стало известно, что матча имеет широкий спектр полезных эффектов для организма.

