18:42, 27 мая 2026Путешествия

Турист запустил сигнальную ракету, поджег российский лес и заплатил 1,8 миллиона рублей

Зарина Дзагоева
Кадр: «КП»-Красноярск

В Красноярском крае турист запустил сигнальную ракету в честь 1 Мая, случайно поджег лес и заплатил 1,8 миллиона рублей за причиненный ущерб и расходы на тушение. Об этом сообщает «Комсомольская правда в Красноярске».

Уточняется, что мужчина пошел в поход в составе группы туристов 1 мая. В честь праздника он решил воспользоваться сигнальными ракетами, которые брал с собой для чрезвычайных ситуаций. Две из них сработали, а третья не смогла набрать высоту и упала на сухую траву. Начавшееся возгорание быстро распространилось.

В отношении россиянина возбудили уголовное дело, он возместил все убытки Маганскому лесничеству.

Ранее очевидец заметил пожар на пляже российского курорта, предположительно, его могли устроить туристы. Возгорание попало на видео.

