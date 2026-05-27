19:44, 27 мая 2026Россия

Первый отряд БАРС сформировали в отдаленном от Украины российском регионе

В Удмуртии сформировали первый отряд БАРС
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

В отдаленном от границы с Украиной российском регионе — Удмуртии — сформировали первый отряд БАРС. Об этом заявил глава республики Александр Бречалов во время прямого эфира, прошедшего на его странице во «ВКонтакте».

«Первый отряд БАРС уже собран. Сейчас ребята проходят специальную подготовку в другом регионе. Вернувшись, будут охранять наши предприятия», — сказал чиновник.

По его словам, это сделано для усиления защиты региона и стратегических объектов, находящихся на территории республики.

Ранее стало известно, что в ночь на 27 мая над регионами России средства противовоздушной обороны сбили 140 украинских беспилотных летательных аппаратов. Под удар ВСУ среди прочих попали Крым и Краснодарский край, а также Волгоградская, Воронежская, Орловская и Тульская области.

