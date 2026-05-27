Минобороны России выпустило заявление на фоне ракетно-дронового удара по Севастополю

В ночь на 27 мая над регионами России средства ПВО сбили 140 украинских БПЛА

В ночь с 26 на 27 мая над регионами России средства ПВО сбили 140 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Заявление с таким содержанием на фоне масштабного ракетно-дронового удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Севастополю и Таганрогу выпустило Министерство обороны России.

Как сообщило оборонное ведомство, под удар ВСУ среди прочих попали Крым и Краснодарский край, а также Волгоградская, Воронежская, Орловская и Тульская области. Все сбитые беспилотники относились к самолетному типу.

О ракетных ударах по территории России в сообщении Минобороны не говорится.

Ранее власти Севастополя объявили о масштабных разрушениях в городе после удара ВСУ и добавили, что атака могла быть совершена с использованием ракет Storm Shadow.