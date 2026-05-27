Назван фаворит финала Лиги Конференций

«Кристал Пэлас» назван фаворитом финала Лиги конференций

Букмекеры назвали фаворита финального матча Лиги конференций УЕФА, в котором встретятся английский «Кристал Пэлас» и испанский «Райо Вальекано». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Аналитики отдают предпочтение англичанам, победа которых в основное время оценивается коэффициентом 1,99. На итоговый успех «Кристал Пэлас» можно поставить с коэффициентом 1,49.

На победу «Райо Вальекано» в основное время принимаются ставки с коэффициентом 4,00. Итоговый успех испанцев оценивается коэффициентом 2,60.

Матч пройдет в среду, 27 мая, в Лейпциге. Игра начнется в 22:00 по московскому времени.