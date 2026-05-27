Путин поздравил одну категорию верующих в России

10:10, 27 мая 2026Россия

Президент Путин поздравил мусульман России с Курбан-байрамом
Майя Назарова

Фото: Sputnik / Alexei Nikolsky / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин поздравил одну категорию верующих. Глава государства в телеграмме обратился к мусульманам в Курбан-байрам. Текст президента приводит официальная пресс-служба Кремля.

Путин отметил, что праздник объединяет мусульманские организации, которые активно участвуют в общественной и культурной жизни России.

«Следуя заветам и многовековым традициям предков, вы широко отмечаете этот древний праздник, который обращает верующих к истокам ислама, призывает к добру и справедливости, милосердию и благочестию», — подчеркнул российский президент.

В ночь на 27 мая мусульмане начали отмечать один из главных праздников ислама — Курбан-байрам, в России торжество продлится три дня.

Курбан-байрам (Ид аль-Адха) — один из двух главных мусульманских праздников. Это праздник завершения хаджа, отмечается через 70 дней после великого праздника Ураза-байрам в 10-й день месяца Зуль-хиджа. В эти дни верующие поздравляют друг друга словами «Иду-кум мубарак!» («Да будет благословен ваш праздник!») или «Ид Мубарак!» («Благословенного праздника!»).

