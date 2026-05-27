11:17, 27 мая 2026

Оглашено решение для уехавшего из России известного политолога

В Москве заочно арестовали политолога Снеговую
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Москве Савеловский суд заочно арестовал политолога Марию Снеговую (признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции города.

В отношении нее возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ по мотивам политической ненависти»). Ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Он будет исчисляться с момента фактического задержания Снеговой в случае экстрадиции или депортации на территорию России.

Снеговая — политолог, экономист, кандидат экономических наук и PhD по политологии (Колумбийский университет). В ноябре 2023 года ее внесли в список иноагентов, а в апреле 2026 года — в перечень террористов и экстремистов. На прошлой неделе МВД России объявило политолога в розыск.

