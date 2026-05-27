Парламент Венгрии нового созыва остановил выход страны из МУС

Парламент Венгрии остановил выход страны из МУС, инициированный Орбаном

Парламент Венгрии нового созыва остановил выход страны из Международного уголовного суда (МУС), инициированный прошлым правительством бывшего премьер-министра страны Виктора Орбана. Об этом заявила спикер парламента Агнеш Форстхоффер в прямом эфире M1.

«В поддержку соответствующего законопроекта проголосовали 133 депутата, против — 37, воздержались пятеро», — объявила она.

Ранее глава победившей на парламентских выборах в Венгрии партии «Тиса» Петер Мадьяр заявил, что страна арестовала бы премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху при его визите в Будапешт. Он подчеркнул, что Венгрия считает важным соблюдать предписание ордера МУС.