Парламент Венгрии нового созыва остановил выход страны из МУС

12:23, 27 мая 2026Мир

Парламент Венгрии остановил выход страны из МУС, инициированный Орбаном
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Makic Slobodan / Shutterstock / Fotodom

Парламент Венгрии нового созыва остановил выход страны из Международного уголовного суда (МУС), инициированный прошлым правительством бывшего премьер-министра страны Виктора Орбана. Об этом заявила спикер парламента Агнеш Форстхоффер в прямом эфире M1.

«В поддержку соответствующего законопроекта проголосовали 133 депутата, против — 37, воздержались пятеро», — объявила она.

Ранее глава победившей на парламентских выборах в Венгрии партии «Тиса» Петер Мадьяр заявил, что страна арестовала бы премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху при его визите в Будапешт. Он подчеркнул, что Венгрия считает важным соблюдать предписание ордера МУС.

