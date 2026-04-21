Мадьяр допустил арест Нетаньяху в Венгрии

Глава победившей на парламентских выборах в Венгрии партии «Тиса» Петер Мадьяр заявил, что страна арестовала бы премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху при его визите в Будапешт. Об этом он высказался в эфире MTV.
Мадьяр подчеркнул, что Венгрия считает важным соблюдать предписание ордера Международного уголовного суда (МУС).
«Если кто-то въезжает на территорию страны, которая является членом МУС, и на этого человека выдан ордер на арест, то его необходимо взять под стражу», — сказал он.
Ранее Мадьяр заявил, что Будапешт приостановил выход из Международного уголовного суда. «Правительство "Тисы" обозначило намерение, чтобы этот выход был приостановлен, и Венгрия осталась членом МУС», — сказал он.
В ноябре 2024 года судьи МУС выдали ордера на арест Нетаньяху и бывшего главы Минобороны Йоава Галанта по обвинению в военных преступлениях и преступлениях против человечности при конфликте в Газе.