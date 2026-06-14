В Минобороны отчитались о сбитых за день дронах ВСУ

МО РФ: Силы ПВО за день сбили 104 дрона над территорией России

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 104 дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией России. Об этом отчитались в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что летательные аппараты самолетного типа были поражены в период с 14:00 до 21:00 по московскому времени.

Дроны были сбиты над Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Крымом, Краснодарским краем, Азовским и Черным морями.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что средства ПВО за ночь на 14 июня сбили 249 украинских беспилотников над российскими регионами.