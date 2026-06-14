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21:55, 14 июня 2026Мир

На Западе удивились новому требованию Зеленского

Меркурис: Запад исчерпал все запасы ракет ПВО для передачи на Украину
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Встреча президента Украины Владимира Зеленского с лидерами Великобритании, Франции и Германии завершилась очередным его требованием о поставках оружия, однако у Запада почти не осталось ракет для систем противовоздушной обороны (ПВО). Так его просьбу прокомментировал британский военный аналитик Александр Меркурис.

По его словам, единственной западной страной, способной производить системы ПВО в крупных объемах являются США, однако сейчас и у них нет достаточного количества систем Patriot, которые можно было бы передать Киеву.

«Я подозреваю, что значительная часть обсуждения на самом деле была посвящена требованиям Зеленского по ПВО. Проблема заключается в том, что на Западе запасы исчерпаны. С этого момента положение Киева будет только ухудшаться. Я не вижу, как события могли бы развиваться иначе», — сказал он.

Ранее о нехватке у Украины ракет для Patriot сообщила газета The New York Times. Из-за этого вооруженные силы страны не могут справиться с массированными атаками со стороны России, которые ужесточились в последние недели.

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