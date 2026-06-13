Украинские военные столкнулись с нехваткой ракет для Patriot

NYT: Украинские военные столкнулись с нехваткой ракет для систем ПВО

Украинские военные столкнулись с нехваткой ракет для систем противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает New York Times (NYT).

Отмечается, что у Украины не хватает перехватчиков для зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot. Вследствие этого вооруженные силы страны не могут справиться с массированными атаками со стороны России, которые ужесточились в последние недели.

На ПВО влияют темпы поставок данных ракет. Известно, что в настоящее время они требуются США и союзникам из-за конфликта на Ближнем Востоке.

Ранее в июне сообщалось, что украинские военные в зоне специальной военной операции (СВО) потеряли танк Leopard-2 производства ФРГ.