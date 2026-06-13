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12:48, 13 июня 2026Бывший СССР

ВСУ потеряли немецкий танк

Вооруженные силы Украины потеряли немецкий танк Leopard-2 в зоне проведения спецоперации
Андрей Шеньшаков

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Украинские военные в зоне специальной военной операции (СВО) потеряли танк Leopard-2 производства ФРГ. Об этом сообщает ТАСС.

По информации источника, инцидент произошел в зоне ответственности Южной группировки войск.

«Всего в зоне ответственности группировки войск противник потерял до 115 военнослужащих, танк Leopard-2 производства ФРГ, три боевые бронированные машины, 13 автомобилей и три орудия полевой артиллерии», — сообщили в командовании ВСУ.

Ранее в США объяснили провал «Леопардов» на Украине. По мнению экспертов, ВСУ столкнулись с проблемами из-за массового применения дронов, комплексов «Корнет» и некачественного обслуживания.

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