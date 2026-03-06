Реклама

Наука и техника
02:03, 6 марта 2026Наука и техника

В США объяснили провал «Леопардов» на Украине

19FortyFive: Танки Leopard 2 провалились на Украине из-за дронов и «Корнетов»
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Переданные Украине немецкие танки Leopard 2 («Леопард») столкнулись с проблемами из-за массового применения дронов, комплексов «Корнет» и некачественного обслуживания. Провал танков объяснил обозреватель американского издания 19FortyFive Джек Бакби.

По его словам, танк, который называют одним из лучших в мире, оказался слишком сложным для ВСУ. Машина требует специальной инфраструктуры, которой не было на Украине. Поврежденные машины отправляли в Польшу, дополнительно нагружая логистику.

«Еще одним важным фактором, влияющим на эффективность Leopard 2 на Украине, является распространение беспилотников и современного противотанкового оружия», — говорится в материале. Автор напомнил, что FPV-дроны способны атаковать танки в самые уязвимые участки.

Также Вооруженные силы России активно применяют современные противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) «Корнет», которые способны пробивать броню Leopard 2.

В декабре обозреватель Андрей Коц сравнил новый Leopard 2A8 с тяжелым танком времен Второй мировой войны «Королевский тигр», который столкнулся с проблемами из-за большой массы. Новая машина с дополнительным оборудованием весит до 70 тонн.

