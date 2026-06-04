Россиян предупредили об опасности немытого пупка

Врач Елисеева: Если игнорировать гигиену пупка, скопившаяся в нем масса начинает гнить

Врач Дарья Елисеева объяснила, почему нужно регулярно мыть пупок. Об опасности недостаточной гигиены она предупредила россиян в беседе с изданием РИАМО.

По словам врача, если не мыть пупок, скопившаяся в неморганическая масса начинает гнить, провоцируя появление резкого неприятного запаха. «Отсутствие ухода закономерно ведет к омфалиту — острому воспалению тканей в пупочной области. Инфекция проявляется покраснением, болезненным отеком, зудом, а в запущенных случаях сопровождается мокнутием и выделением гноя», — отметила Елисеева.

Недостаток гигиены также может привести к появлению омфалолита — твердого пупочного камня, который травмирует ткани и требует хирургического извлечения.

Чтобы избежать этих проблем, Елисеева порекомендовала регулярно очищать пупок. Врач посоветовала промывать его мягким мыльным раствором во время душа. Она также призвала высушивать пупок ватным диском или полотенцем, так как оставшаяся внутри влага провоцирует рост патогенной микрофлоры.

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